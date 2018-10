Kiki Bertens wint weer in ’race voor WTA Finals’

Bertens plaatste zich donderdag voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in Seoul. De 26-jarige Nederlandse toptennisster rekende in de tweede ronde in twee sets (6-4 en 7-5) af met Dalila Jakupovic. Bij een stand van 5-4 in de tweede sets serveerde Bertens al voor de wedstrijd. Daar liet ze twee wedstrijdpunten onbenut en liet haar Sloveense opponent terug in de partij komen. Lang mocht Jakupovic niet hopen op een stunt. Bertens brak direct de opslag terug en klaarde bij wedstrijdpunt nummer 3 alsnog de klus.

Na het toernooi in Seoul vervolgt Bertens haar weg naar China, waar ze ook nog in actie komt in Wuhan en Peking. Daarna kan de definitieve balans worden opgemaakt voor de WTA Finals. Op de tussentijdse ranking neemt ze nu de achtste plek in, precies genoeg voor plaatsing.

Bertens kent een uitstekend seizoen, met als uitschieter de sensationele eindzege in Cincinnati. Daar klopte ze in de finale de nummer één van de wereld, Simona Halep. Verder was de kwartfinaleplek op Wimbledon eveneens een mooie opsteker, waarmee ze liet zien op verschillende ondergronden goed uit de voeten te kunnen. Ook reikte ze nog tot de eindstrijd van het Masterstoernooi in Madrid. Dankzij haar sterke optredens gedurende het jaar is Bertens opgerukt naar de 12e plaats op de wereldranglijst, haar hoogste notering ooit.