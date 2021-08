’Ajax wil David Neres nog deze transferperiode slijten’

Luister de voetbalpodcast Kick-off Oranje hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Natuurlijk wordt de selectie van het Nederlands elftal besproken. Daarin is ook plaats gemaakt voor Marten de Roon, terwijl hij momenteel geschorst is bij Atalanta Bergamo. „Als je zeker wilt zijn van je plekje, moet je meteen in de spelersraad”, aldus Verweij.

De Ajax-watcher gaat in op alle transfergeruchten bij de Amsterdamse club. „Ajax probeert Neres echt te slijten.”

Naast de documentaire over Feyenoord gaat het ook over de loting van de Nederlandse clubs in Europa.

PSV speelt Europa League en redde het niet tegen Benfica in de play-offs voor de Champions League. De wissels van coach Roger Schmidt waren opvallend. Aad de Mos is fel. „Je moet het juiste gevoel hebben in zo’n wedstrijd. Dit laat zien dat hij nooit een topcoach zal worden.”

Verder in Kick-off: de broer van Pim Sedee en de toekomst van AZ en ADO Den Haag.

