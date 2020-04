Beslissing over hervatting Duits voetbal uitgesteld

Bas Dost, speler van Eintracht Frankfurt. Ⓒ Reuters

FRANKFURT - De organisatie van de twee hoogste voetbalcompetities in Duitsland heeft een beslissing over mogelijke hervatting van het seizoen voor zich uitgeschoven. Vrijdag zou een algemene ledenvergadering worden gehouden, maar die vergadering is verplaatst naar donderdag 23 april.