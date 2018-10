MotoGP-veld compleet voor 2019

Momenteel is de Tsjech in dienst bij het Angel Nieto Team, dat volgend jaar verder gaat als SIC Racing met de coureurs Franco Morbidelli en Fabio Quartararo.

Abraham neemt bij Avintia Ducati de plaats in van de Belg Xavier Simeon, die tot nu toe niet in staat is gebleken aansprekende prestaties te leveren.

De grid voor 2019 bestaat uit elf teams en 22 rijders. Promotor Dorna houdt twee plaatsen beschikbaar voor Valentino Rossi die naar verwachting in 2021 met een eigen team in de koningsklasse wil debuteren.

Dani Pedrosa die aan zijn laatste MotoGP-seizoen bezig is, wordt als testrijder van het KTM-team genoemd, naast de Fin Mika Kallio.

Grid 2019

Repsol-Honda: Marc Márquez (Spa), Jorge Lorenzo (Spa).

Movistar Yamaha: Valentino Rossi (Ita), Maverick Viñales (Spa).

Ducati Corse: Andrea Dovizioso (Ita), Danilo Petrucci (Ita).

Red Bull KTM: Johann Zarco (Fra), Pol Espargaró (Spa).

Aprilia Gresini Team: Aleix Espargaró (Spa), Andrea Iannone (Ita).

Suzuki Ecstar: Alex Rins (Spa), Joan Mir (Spa).

Pramac Ducati: Jack Miller (Aus), Francesco Bagnaia (Ita).

LCR Honda: Cal Crutchlow (GBr), Takaaki Nakagami (Jap).

Reale Avintia Ducati: Tito Rabat (Spa), Karel Abraham (Tsj).

Red Bull Tech3 KTM: Miguel Oliveira (Por), Hafizh Syahrin (Mal).

Petronas Sepang Yamaha: Franco Morbidelli (Ita), Fabio Quartararo (Fra).