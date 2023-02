Dimitrov na tennisthriller verder op ABN AMRO Open

Dimitrov maakte het op sensationele wijze af. Na een lange slagenwisseling leek De Minaur - die vrijdag zijn 24e verjaardag vierde - het eerste wedstrijdpunt van Dimitrov weg te gaan werken, maar de Bulgaar wist de bal telkens terug te krijgen. Hij besloot de wedstrijd met een schier onmogelijke forehandpassing, die tot zijn eigen verbazing op de buitenkant van de lijn landde.

De nummer 28 van de wereld kon amper bevatten dat de bal in was en vroeg de scheidsrechter om de bevestiging dat hij gewonnen had. De beelden op de schermen lieten zien dat de bal inderdaad de lijn had meegepakt. In de beslissende tiebreak stond Dimitrov met 6-4 achter. Hij pakte vanaf die stand vier punten op een rij.

De 31-jarige Bulgaar jaagt in Ahoy op zijn eerste titel sinds 2017, toen hij het jaar afsloot met winst van de ATP Finals. Begin 2018 was Dimitrov finalist in Ahoy, waar hij de eindstrijd verloor van de Zwitser Roger Federer. Sindsdien speelde hij geen finale meer.

Later op de middag neemt titelverdediger Félix Auger-Aliassime uit Canada het op tegen Daniil Medvedev. De Rus was donderdagmiddag in Ahoy met 6-2 6-2 te sterk voor Botic van de Zandschulp.