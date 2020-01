Pep Guardiola: ’Ik blijf bij City, tenzij ze mij ontslaan’

Onder de leiding van Guardiola behaalde Manchester City de afgelopen jaren in Engeland de nodige successen. Zo werd afgelopen seizoen het kampioenschap behaald en daarnaast veroverde hij met Manchester City de FA Cup, de League Cup en Community Shield. Alleen in Europa was de sterrenformatie van City niet succesvol. In de Champions League was de kwartfinale (uitschakeling door Tottenham Hotspur) het eindstation.

Dit seizoen verloopt het sowieso allemaal moeizamer voor Guardiola en Manchester City. In de Premier League bedraagt de achterstand op Liverpool al veertien punten. Daarbij hebben de Citizens ook nog een wedstrijd meer gespeeld. Het succes moet dus in de Champions League worden behaald, maar daarin wacht in de achtste finales de Spaanse grootmacht Real Madrid.

Manchester City heeft na een mindere periode wel de stijgende lijn weer te pakken. Zo werden de laatste twee duels tegen Manchester United en Aston Villa gewonnen. „Ook al was het nu nog slecht gegaan, dan zou ik ook nergens anders heengaan”, stelt Guardiola in de Engelse media. „Geen enkele trainer wint alles. Ik geniet ervan om met deze spelers te werken. We hebben sommige duels verloren, dus we moeten werken aan wat beter kan.”

Guardiola viert zaterdag zijn 49e verjaardag. Zijn spelers kunnen hem in de confrontatie met Crystal Palace de drie punten als cadeau geven. Mocht Manchester City opnieuw winnen, dan is er dus een extra reden voor een feestje. En daar weten de stervoetballers van de Engelse club wel raad mee. Na de 1-6 zege van vorige week op Aston Villa liet een deel van de selectie liefst 22 Italiaanse ’Instagram-modellen’ invliegen voor een ’bunga-bungaparty’. Sex and the City, kopt The Sun toepasselijk. Guardiola reageerde vrij nuchter: ,,Ik wist ervan. Ik vind het leuk als ze samen zijn buiten het voetbal om. Soms doen ze dat thuis en soms in een restaurant, zoals nu. Dat is leuk.”