België overleeft ingrijpen VAR Van Boekel en pakt punt tegen IJsland

In een matte eerste helft zorgde VAR Pol van Boekel voor opschudding. Hij riep na een halfuur de scheidsrechter naar de kant om wegens hands een strafschop aan IJsland te geven. De arbiter van dienst ging hier in mee, maar het buitenkansje werd niet benut. Berglind Thorvaldsdottir schoot de bal matig in en Nicky Evrard had de bal klemvast. België liet zich pas in de blessuretijd zien, maar het schot van Elena Dhont (FC Twente) was niet tussen de palen gemikt.

Na rust schakelde IJsland een tandje bij en dat leidde al snel tot een voorsprong. Thorvaldsdottir maakte haar misser goed en kopte de bal langs Evrard, die er een stuk minder goed uitzag dan bij de strafschop eerder. De Belgen kregen een kwartier later ook een strafschop, die Justine Vanhaevermaet benutte. In de slotfase golfde de wedstrijd op en neer. België dacht nog even recht te hebben op een strafschop, maar de Nederlandse grensrechter Franca Overtoom constateerde terecht buitenspel. Zo bleef het 1-1.