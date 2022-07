Frankrijk dendert over Italië heen, België komt moment Van Boekel te boven

In een matte eerste helft zorgde VAR Pol van Boekel voor opschudding. Hij riep na een halfuur de scheidsrechter naar de kant om wegens hands een strafschop aan IJsland te geven. De arbiter van dienst ging hier in mee, maar het buitenkansje werd niet benut. Berglind Thorvaldsdottir schoot de bal matig in en Nicky Evrard had de bal klemvast. België liet zich pas in de blessuretijd zien, maar het schot van Elena Dhont (FC Twente) was niet tussen de palen gemikt.

Na rust schakelde IJsland een tandje bij en dat leidde al snel tot een voorsprong. Thorvaldsdottir maakte haar misser goed en kopte de bal langs Evrard, die er een stuk minder goed uitzag dan bij de strafschop eerder. De Belgen kregen een kwartier later ook een strafschop, die Justine Vanhaevermaet benutte. In de slotfase golfde de wedstrijd op en neer. België dacht nog even recht te hebben op een strafschop, maar de Nederlandse grensrechter Franca Overtoom constateerde terecht buitenspel. Zo bleef het 1-1.

Franse wervelstorm voor rust

De Franse voetbalsters hebben indruk gemaakt tijdens hun eerste wedstrijd op het Europees kampioenschap in Engeland. Bondscoach Corinne Diacre zag haar elftal Italië in Rotherham met 5-1 verslaan.

Frankrijk leidde halverwege al met 5-0. Italië had niets in te brengen en zag Grace Geyoro, na slecht uitverdedigen, in de 9e minuut van dichtbij scoren. Marie-Antoinette Katoto verdubbelde kort daarna de voorsprong. Frankrijk creëerde daarna nog genoeg kansen. Het duurde tot de 38e minuut voordat Delphine Cascarino de tussenstand op 3-0 bracht. Geyoro scoorde voor rust nog twee keer.

Grace Geyoro noteerde een rappe hattrick namens Frankrijk Ⓒ Pro Shots

Frankrijk hoefde, met het oog op het vervolg van het toernooi, in de tweede helft niet meer zo. Italië bleef een nog grotere afstraffing bespaard en redde een kwartier voor tijd via invalster Martina Piemonte de eer (5-1).

België en IJsland zijn de andere landen in groep D. Zij speelden eerder op zondag gelijk (1-1).

Als het Nederlands elftal de kwartfinale weet te bereiken, komt de tegenstander uit deze poule. De nummer 1 uit groep C (de groep van Oranje) speelt tegen de nummer 2 uit groep D en de nummer 2 uit groep C tegen de nummer 1 uit groep D.