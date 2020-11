Duitse media fileren Mannschaft: ’Kansloos! Schande! Een ramp!

Leroy Sané, Niklas Süle, Ilkay Gündogan en Toni Kroos (v.l.n.r.) beleven een frustrerende avond in Sevilla. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Terwijl ze deze woensdagochtend de slaap uit hun ogen wrijven, zien de dik 80 miljoen inwoners die Duitsland rijk is, het echt nog steeds staan. Hun nationale trots heeft de voorgaande avond met 6-0 verloren van Spanje. 6-0, een afstraffing van een grootte die al bijna honderd jaar (voor het laatst in 1931) niet meer was voorgekomen. De toonaangevende Duitse media zijn dan ook meedogenloos.