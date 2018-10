WADA heft schorsing Rusada op

„Vandaag heeft de overgrote meerderheid van het uitvoerend comité van de WADA besloten om Rusada opnieuw toe te laten, weliswaar onder strikte voorwaarden”, aldus Reedie. „Er is een duidelijke tijdlijn en het WADA wil toegang tot de gegevens van het voormalige laboratorium in Moskou.”

Het Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014. Dat werd onder meer in een rapport van de commissie-McLaren vastgesteld.

Voor een hernieuwde toetreding van Rusada tot WADA dienden de Russen aan vele voorwaarden te voldoen. Een speciale commissie van WADA moest controleren of alle criteria waren gehaald. Onlangs werd bekend dat deze commissie een aanbeveling had gedaan om Rusada weer een officiële status te verlenen.

Het bestuur van WADA vergadert op de Seychellen over deze heikele kwestie.

Het omvangrijke dossier over de mogelijke herintreding van Rusada, en daarmee waarschijnlijk ook van de Russische topsport in het olympische traject, bevatte twee grote pijnpunten. Ten eerste een Russische erkenning van schuld na de systematische dopingpraktijken die door de staat werden aangestuurd. De Russen zagen dat lange tijd totaal niet zitten.

Daarnaast eiste WADA een onvoorwaardelijke toegang tot het dopinglaboratorium in Moskou, waar stalen urine en elektronische gegevens van Russische sporters liggen opgeslagen. Met die informatie zouden onder meer eventuele Russische dopingzondaars alsnog ontmaskerd kunnen worden.

Leden van de atletencommissie van WADA protesteerden eerder deze week krachtig tegen de voorgenomen opheffing van de schorsing van Rusada. Ook de in de iNADO verzamelde antidopingagentschappen, waaronder de Nederlandse Dopingautoriteit, uitten hun bezwaren tegen een terugkeer van Rusland als volwaardig WADA-lid.