Toto Wolff neemt het op voor Lewis Hamilton

Een groot verschil met die Mexicaanse Grand Prix in 2017 is wel dat Hamilton toen aan een negende plek genoeg had om wereldkampioen te worden. Een titel dit jaar heeft de Brit zelf al uit zijn hoofd gezet. In Imola finishte hij slechts als dertiende, terwijl Mercedes-teamgenoot George Russell ondanks de nodige problemen met zijn auto als vierde eindigde.

„Maar ik wil Lewis beschermen, het is niet zo dat hij op een dieptepunt zit. De auto zit op een dieptepunt”, aldus Mercedes-teambaas Toto Wolff. „Lewis is de beste coureur van de wereld, maar hij heeft op dit moment niet het materiaal om dat te laten zien. Of je nu achtste, twaalfde of vijftiende wordt is irrelevant: het is allemaal slecht. Er zijn in de historie zoveel grote coureurs geweest die een moeilijke periode doormaakten en daarvan herstelden. Lewis doet er ook alles aan met het team om de problemen op te lossen. We werken samen in goede en slechte tijden en dit was een heel slechte dag.”

