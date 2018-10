Dopingautoriteit: ’Dit is de omgekeerde wereld’

Bekijk ook: WADA heft schorsing Rusada op

Directeur Herman Ram vindt het onbegrijpelijk. ,,Ik vind het een slecht besluit. Het gaat om het grootste dopingschandaal van deze eeuw. Er waren concrete en harde eisen gesteld. Rusada heeft daar slechts gedeeltelijk aan voldaan. Dit is de omgekeerde wereld'', aldus Ram.

In de ogen van Ram zijn er twee cruciale punten die het besluit van de WADA in zijn ogen niet rechtvaardigen. ,,De eerste is dat het rapport van de commissie-McLaren in Rusland nog niet feitelijk is erkend, door de overheid en de sportwereld'', aldus Ram. Rusada werd in 2015 geschorst toen grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport door onderzoek van Richard McLaren naar buiten kwam.

Het tweede pijnpunt vindt Ram dat in in een laboratorium in Moskou nog veel materiaal (stalen en computergegevens) ligt opgeslagen. ,,Dat moet worden vrijgegeven. Die stalen kunnen nieuwe informatie opleveren, ook over bepaalde sporters.''