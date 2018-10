Verhoeven uitgedaagd door tegenstander: ’Ik sla hem sowieso neer’

De Nederlandse vechter heeft respect voor zijn tegenstander, maar is allesbehalve bang voor de Braziliaan. „Het is een goede vechter met veel ervaring. Een goede opponent dus. Maar dit is wel een titelgevecht over vijf rondes. In een groot stadion. Daar komt voor hem een hoop stress bij kijken. Eens zien hoe hij daar mee omgaat”, aldus Verhoeven op de persconferentie.

Hij vervolgt: „Ik ben in mijn beste fysieke vorm ever. En dat moet je ook zijn. Ik wil dingen doen die nog niet gedaan zijn. Maar je moet niet alleen nú fit zijn. Je moet altijd in je beste shape zijn. En Guto loopt achter de feiten aan, hij loopt achter. Misschien is hij nu topfit, maar dat is hij niet altijd geweest. We zullen zien waar het schip strandt, maar dat van hem zal zeker stranden.”

Oorlogstaal

Inocente had klare taal klaarliggen voor zijn opponent. „Ik ben nog nooit zo fit geweest. Ik ben dan ook van plan om zijn kampioensring af te pakken. Ik ben er klaar voor. Ik heb respect voor hem, maar zijn tijd is over. Het is mijn tijd nu. Tijd voor een nieuw hoofdstuk.”

Bang is de Braziliaan dan ook niet: ,,De druk ligt bij hem, niet bij mij. Maar ik sla hem sowieso neer. We zullen zien in welke ronde dat gaat gebeuren.”