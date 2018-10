Verhoeven daagt Badr Hari nogmaals uit

Verhoeven stelt op de persconferentie - voor het Glory-duel tegen Guto Inocente op 29 september - wel dat het hem eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. „Niet per definitie. Misschien is het iets om nog op te wachten. En anders maar niet. Het is een mooie affiche: Rico tegen Badr. Als het niet komt, komt het niet. Het ligt in ieder geval niet aan mij.”

Hij vervolgt: „Je hebt er twee voor een wedstrijd nodig. Er zijn geen onderhandelingen geweest met Badr of Glory verder. Ik heb destijds een balletje opgegooid, maar nooit er iets op teruggehoord.”

Een eventueel duel met de Britse bokser Anthony Joshua ziet Verhoeven ook wel zitten. „Ik ben overal voor in. Hoe tof zou dat zijn: een soort crossmix-gevecht, met iemand uit een andere sport. En dan een kickboks- én een bokswedstrijd.”