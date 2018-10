Nachtmerrie bij Wereldruiterspelen: tweede dode paard

Naast de chaotische organisatie in Tryon is woensdag (plaatselijke tijd) een tweede paard ingeslapen.

Het gaat om het Zweedse paard Box Qutie, die meedeed bij eventing. Vorige week overleed al het paard Barack Obama uit Nieuw-Zeeland. Obama had nierproblemen. Box Qutie kwam slecht uit de wedstrijd van zaterdag en moest kreupel naar de kliniek.

„Ondanks de beste medische zorg verslechterde haar toestand vanwege problemen met de bloedsomloop”, aldus de internationale paardensportfederatie FEI in een bericht. „Daarop is besloten haar in te laten slapen.”