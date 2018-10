Juventus voorlopig zonder Khedira

De Duitser heeft een dijbeenblessure, zo meldt de Italiaanse kampioen donderdag. Khedira liep de blessure woensdagavond op in de door zijn club met 2-0 gewonnen uitwedstrijd tegen Valencia in de Champions League. De 31-jarige middenvelder moest zich halverwege de eerste helft al laten vervangen.

Ook Douglas Costa haalde de eindstreep niet Ⓒ EPA

Douglas Costa viel ook uit in het duel met Valencia. De Braziliaanse aanvaller ondergaat vrijdag een onderzoek om te zien hoe ernstig zijn blessure is. Costa zou komende tijd sowieso al weinig minuten maken. Hij werd deze week vanwege wangedrag in de Serie A voor vier duels geschorst.

