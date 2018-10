Wolff bondscoach baansprinters Nieuw-Zeeland

De Duitser gaat in Nieuw-Zeeland aan de slag als bondscoach van de baansprinters. Die functie vervulde hij ook in Nederland. Vorig jaar stopte hij daarmee omdat hij een verschil van inzicht had over het te voeren beleid richting de Zomerspelen van 2020. Bij de Spelen in Rio leidde Wolff Elis Ligtlee twee jaar terug naar goud op keirin en Matthijs Büchli veroverde op hetzelfde onderdeel zilver.

„René heeft enorm veel ervaring en veel successen behaald. We zijn er van overtuigd dat hij onze baanrenners naar een hoger niveau tilt”, aldus Martin Barras, directeur bij de Nieuw-Zeelandse bond.

Wolff debuteert in oktober bij wereldbekerwedstrijden in Frankrijk en Canada.