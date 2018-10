Tagliafico maakt ook indruk op UEFA

De Argentijn brak woensdagavond het verzet van AEK Athene in de eerste wedstrijd van de Amsterdammers in de Champions League (3-0).

Een dag later heeft de Europese voetbalbond Tagliafico opgenomen in het elftal van de week van de Champions League. Daarin heeft hij onder andere gezelschap van zijn landgenoot Lionel Messi die tegen PSV drie keer raak schoot. De Eindhovenaren hebben zelf niemand in het elite-elftal van van de UEFA.

Bekijk ook: Tagliafico bijna weer in voetsporen van Messi