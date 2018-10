Excuses Can na zijn opmerking ’we zijn geen vrouwen’

Ronaldo werd woensdagavond in het Champions League-duel bij Valencia weggestuurd omdat hij een overtreding zou hebben gemaakt op Jeison Murillo. Uit televisiebeelden werd niet duidelijk wat Ronaldo precies verkeerd deed, al trok hij heel even aan het haar van Murillo. Ronaldo vond dat de verdediger te makkelijk ging liggen.

„We zijn geen vrouwen, we spelen voetbal”, aldus Can na de wedstrijd. Op sociale media werd de Duister beschuldigd van seksisme en werd opgeroepen Can te schorsen.

Later voelde Can zich geroepen terug te komen op zijn opmerking. "Iedereen die mij kent weet dat ik veel respect heb voor vrouwen.” Op Twitter kwam de Duitse middenvelder met een uitgebreide verklaring waarin hij probeert de kou uit de lucht te halen.