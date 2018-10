Federer gaat dubbelen met Djokovic

Het tweetal, dat het in verleden niet altijd goed met elkaar kon vinden, bindt tijdens de Laver Cup de strijd aan met Jack Sock en Kevin Anderson. Djokovic en Federer troffen elkaar 46 keer op de ATP-Tour. Djokovic leidt in onderlinge ontmoetingen met 24-22.

De Laver Cup is een landencompetitie over drie dagen die gaat tussen Europa en de rest van de wereld. In 2017 werd de eerste editie gehouden. Destijds dubbelde Federer met Rafael Nadal. Europa zegevierde uiteindelijk in Praag.

Het programma op vrijdag

Frances Tiafoe (wereld) vs. Grigor Dimitrov (Europa)

Jack Sock (wereld) vs. Kyle Edmund (Europa)

Diego Schwartzman (wereld) - David Goffin (Europa)

Jack Sock/Kevin Anderson (wereld) - Roger Federer/Novak Djokovic (Europa)