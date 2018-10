Eintracht stunt ondanks rode kaart Willems

De winnende treffer viel vlak voor het eindsignaal. Luka Jovic was de matchwinnaar. Eintracht speelde lange tijd met tien man nadat Jetro Willems met twee keer geel van het veld was gestuurd.

Eintracht Frankfurt viert de gelijkmaker. Ⓒ EPA

De Fransen, met Kevin Strootman, kenden een droomstart. Binnen drie minuten tekende Lucas Ocampos voor de 1-0. Een kleine tien minuten in de tweede helft kwamen de Duitsers gelijk via Lucas Torro. Bij Eintracht was er ook een basisplaats voor Jonathan de Guzman. Hij werd in de 62e minuut gewisseld.

Kevin Strootman (R) felciteert Lucas Ocampos met de 1-0. Ⓒ AFP

Marseille moest de thuiswedstrijd zonder publiek spelen. De UEFA had de Fransen een straf opgelegd voor misdragingen van zijn supporters in meerdere Europese bekerwedstrijden van afgelopen seizoen, onder meer in de finale van de Europa League tegen Atlético Madrid.