Rood verbijstert Jetro Willems

Willems kreeg onlangs een rode kaart in de Bundesliga. „Maar dit was zeker een heel andere. Dit is onterecht, meer kan ik er ook niet over zeggen. Ik kan het niet geloven. Bij mijn tweede gele kaart deed ik helemaal niks”, zei de verbijsterde Nederlander tegen FOX Sports.

Willems werd gevraagd een inschatting te maken waarom hij dan toch het veld moest verlaten. „Ik heb het net teruggekeken. Ik kom voor hem (Dimitri Payet, red.). Hok zag mij niet. Misschien is dat het. Hij schreeuwde en pakte zijn knie vast. Maar daar kwam ik helemaal niet in de buurt. Iedereen op de bank van Marseille schreeuwde het uit.”

„Nu kan ik er om lachen omdat we hebben gewonnen, maar het is onterecht. Tegen Werder Bremen was het mijn fout. Die accepteer ik, maar deze accepteer ik niet”, besloot de 24-jarige verdediger.