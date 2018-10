Strootman: ’Heel zuur op een trieste avond’

„Ik denk dat het heel onnodig is. Als je tegen tien man speelt en het is 1-1 dan probeer je voor de tweede goal te gaan. Dan lukt dat uiteindelijk niet en dan krijg je hem uiteindelijk ook nog tegen. Dat is dan wel heel zuur op een trieste avond avond”, aldus Strootman tegenover Fox Sports.

De wedstrijd in Franse havenstad werd afgewerkt zonder publiek. Olympique werd door de UEFA bestraft voor ongeregeldheden tijdens de verloren finale om de Europa League tegen Atlético Madrid.

„Het voelt als een oefenwedstrijd”, aldus Strootman. „Het is natuurlijk voor beide teams verveeld. Je hebt geen thuisvoordeel. Dat is geen excuses. Het heeft niet de beleving hoe een echte Europa League-wedstrijd moet zijn.”