Vernedering voor Cocu in Europa League

Na 45 minuten keek Fenerbahçe al tegen een 2-0 achterstand aan door treffers van Ivan Sunjic en Izet Hajrovic voor de 2-0.

Na rust kwamen de Turken nog prima uit de startblokken. Binnen twee minuten zorgde Roman Neustädter voor de aansluitingstreffer. De vreugde bij was van korte duur. Na geklungel in de Turkse defensie tekende Hajrovic 10 minuten later voor de 3-1. Daniel Olmo zette Dinamo kort daarna op 4-1.

Onder Cocu wist Fenerbahçe zich niet voor de Champions League te kwalificeren. Benfica was over twee wedstrijden te sterk. Ook in de Turkse competitie staat ’Fener’ onder druk. Na vijf wedstrijden staat de ploeg van Cocu op de elfde plek op zes punten achterstand van koploper Galatasaray.