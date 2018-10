Race tegen de klok voor De Ligt

De aanvoerder van Ajax moest het Champions League-duel met AEK Athene (3-0) vanwege lichte knieklachten aan zich laten voorbijgaan en voert nu een race tegen de klok. Uit de mri-scan van donderdag bleek hij de binnenband van zijn knie te hebben verrekt en vocht in het gewricht te hebben.

Ook door de naam van Klaas-Jan Huntelaar staat nog geen definitieve streep. De spits, dit Eredivisie-seizoen al zes keer trefzeker, viel tegen de Grieken uit met hamstringproblemen. Al leek zijn wissel vooral uit voorzorg.

Of Huntelaar tijdig fit is en hoeveel risico Erik ten Hag met zijn aanvalsleider wil nemen, blijkt vrijdag. De Ligt en Huntelaar moeten de zaterdagtraining meedoen om een dag later in het Philips Stadion te kunnen spelen.