Oranje-springploeg zakt weg naar vijfde plaats

In de tweede ronde van de landenwedstrijd konden Harrie Smolders, Jur Vrieling, Marc Houtzager en Frank Schuttert stuk voor stuk niet foutloos blijven. Ze zakten af van de tweede naar de vijfde plaats in het voorlopige klassement.

Het verschil met de top drie is groot. Zwitserland gaat aan de leiding, maar wordt op de hielen gezeten door de Verenigde Staten. Bondscoach Rob Ehrens ziet de medaillekansen somber in. “Ik denk niet dat het nog gaat lukken om op het podium te eindigen, maar je weet maar nooit. Vandaag was teleurstellend, maar ik neem mijn ruiters niets kwalijk. Ze hebben er echt voor gereden. Het zat gewoon niet mee.”

Morgen gaan de beste tien landen van start in de eindstrijd om de teammedailles.