Hoogmoed PSV komt voor de val

Een harde analyse was beter op zijn plaats. FC Barcelona toonde met de ruime zege juist aan dat het een zelfmoordtactiek betrof vanwege het gigantische (vooraf bekende) niveauverschil. Het was een inschattingsfout van de tot dusverre bewierookte Van Bommel om in Catalonië de speelwijze en de basiself uit het duel met ADO te handhaven. Met die keuzes onderschatte PSV tegenstander FC Barcelona en Lionel Messi.

Het getuigde eveneens van hoogmoed om de beste speler na Lozano – de Mexicaanse aankoop Erick Gutierrez – 82 minuten op de bank te houden. Alle kulargumenten ten spijt van: ’niet ingespeeld’, ’laat bij de selectie’, ’niet eigen met systeem’ of ’zorgen dat je plan A zo verbetert, dat je plan B niet nodig hebt’. Het laatste komt rechtstreeks uit het vocabulaire van Pep Guardiola en is daarmee een stukje onvervalst plagiaat van het niveau-Jesse Klaver. Met die verklaringen in de hand zou Gutierrez na die acht minuutjes in Barcelona niet kunnen starten tegen Ajax. Maar Van Bommel moet weten dat topspelers altijd en overal kunnen spelen.

PSV heeft de kwaliteiten van ’Guti’ hard nodig in de organisatie en om zijn Mexicaanse maatje Lozano te bedienen in topduels. Vanuit het behoud van de heersende positieve teamgeest wilde Van Bommel spelers als Rosario, Gaston Pereiro of Luuk de Jong misschien niet direct slachtofferen. PSV speelt echter topvoetbal op het hoogste internationale niveau en daar moet een trainer het passeren van een speler kunnen managen. Laten we het houden op het leerproces van rookie Van Bommel.

Natuurlijk boden ’Guti’ en een op maat gesneden tactiek voor PSV geen garantie op succes in Spanje. Echter, de kans daarop zou zelfs tegen FC Barcelona, dat de Nederlanders ook onderschatte, groter zijn geweest. PSV laadde nu de verdenking op zich van een ingecalculeerde nederlaag om de goede sfeer en positieve vibe niet te verstoren op weg naar Ajax. Waarbij de grote nederlaag Van Bommel gelijk de kans biedt om Rosario - hij vergat een professionele overtreding te maken vlak voor Messi’s openingstreffer - te passeren voor Gutierrez.

Tegen Ajax moet PSV met de billen bloot. In de Arena gaven Erik ten Hag en Frenkie de Jong het goede voorbeeld. De Jong torpedeerde ten koste van geel een kansrijke AEK-aanval en Ten Hag verkoos ratio boven gevoel. Tactisch gezien logisch dat Carel Eiting de geblesseerde Matthijs de Ligt verving en niet publiekslieveling en international Donny van de Beek. Durft Ten Hag die lijn door te trekken dan zou Dusan Tadic - los van Klaas-Jan Huntelaars beschikbaarheid - de spits kunnen zijn tegen PSV.