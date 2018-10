Architect Overmars bouwt Champions League-waardig elftal

— PSV en Ajax staan klaar voor een schitterend voetbalgevecht. Vijf maanden nadat de strijd om de landstitel werd beslist in Eindhoven, is het Philips Stadion opnieuw het decor van de clash tussen de twee beste ploegen van Nederland. In aanloop naar het topduel van zondag zet TELESPORT beide selecties, en de totstandkoming daarvan, tegenover elkaar.