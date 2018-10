Rico Verhoeven: ’Mijn tijd is over?’

Rico Verhoeven (l.) is niet onder de indruk van de Braziliaan Guto Inocente, die vastberaden is om de hegemonie van de Nederlander te doobreken in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ FOTO ANP

AMSTERDAM - Rico Verhoeven was ooit de Prince of Kickboxing, maar is nu al jaren de absolute heerser van het kickbokskoninkrijk. Soms kan hij in de ring een andere reus recht in de ogen kijken, maar als de bel gaat blijkt al snel dat zijn tegenstander toch weer een maatje te klein is. Ook volgende week zaterdag, wanneer de Glory-kampioen in de Johan Cruijff ArenA met Guto Inocente om de titel strijdt, rekent het zwaargewicht erop dat hij na afloop het inmiddels vertrouwde ’And still…’ hoort. Waarom? Hij gaat uit van een logische optelsom.