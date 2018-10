Doorgedraaide McGregor viert MMA-terugkeer met oorlogstaal

De Ierse MMA-vechter maakte een agressieve en bijna doorgedraaide indruk. The Notorious kwam met ferme taal ’uit de startblokken’. „Waarom deze comeback in de MMA? Ik kwam terug om deze lafaard, die zich altijd groots voelt in een groep, een lesje te leren. Ik wil deze rat dood. Ik wil oorlog. We hebben hard getraind, vingers zijn gebroken. Dat was het harde werk.”

En hij ging verder tegen Khabib: „ Jij bent een amateur. Op 6 oktober zal ik jou helemaal vernietigen. Langer dan één ronde zal het duel niet duren, maar ik ben klaar om er vijf rondes van te maken. Ik ga jouw helemaal domineren en je met je hoofd tegen de grond slaan.”

Zes planken

Zo kwam McGregor al vrij snel terug op een eerder incident met Khabib, waarbij McGregor een steekwagen richting de bus van Khabib gooide. „Ik dank de Heer dat hij de bus niet durfde te verlaten, want als die deur open was gegaan, hadden we hier niet gezeten. Dan had hij tussen zes planken gelegen en ik in een cel gezeten.”

Conor McGregor nam slokken whisky, van zijn eigen merk welteverstaan. Ⓒ Hollandse Hoogte

McGregor maakte bovendien constant reclame voor zijn eigen whiskey. Bij bijna elk antwoord wist hij het weer richting zijn whiskey te draaien. Hij tikte zelfs twee glazen weg en zat vervolgens ook als een ’gekkie’ te giechelen als de jarige Khabib, die een glas whiskey vriendelijk afsloeg, aan het woord was.

De Russische vechter bleek echter akelig kalm. „Ik trek het me allemaal niet aan wat hij zegt. We zien wel op 6 oktober. Dan is het echte duel. Ik ben relax en ik ben er zeker van dat hij na ons duel terug zal keren naar de bokssport. Weet je, ik ga dit gevecht aan voor de eer, maar hij doet het puur voor geld.”