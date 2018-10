Excuses Cocu voor ’wanprestatie’ Fenerbahçe

De Turkse club ging in de hoofdstad van Kroatië hard onderuit (4-1). „Je kan wel eens een slechte wedstrijd spelen. Maar je kan sowieso geen topprestatie leveren als je niet alles geeft”, zei Cocu. „Daarom moeten we onze excuses aanbieden aan de club en aan onze fans.”

Cocu zag zijn elftal slap spelen in Zagreb. „Dit was Fenerbahçe-onwaardig. We hebben erg slecht gespeeld. Het is logisch dat de fans kritiek hebben na zo’n wedstrijd. Ik weet hoe ze zich voelen, ik deel hun verdriet. Maar ik ben hier wel verantwoordelijk voor. Het heeft geen zin om over fouten en tactiek te praten, want het was duidelijk dat onze tegenstander er veel meer voor over had om te winnen dan wij.”

De 47-jarige Cocu, die in de voorbije vijf seizoenen drie landstitels pakte met PSV, staat al een tijdje onder druk in Turkije. Fenerbahçe werd uitgeschakeld in de voorronde van de Champions League en verloor in de nationale competitie drie van de vijf wedstrijden. De achterstand op koploper Galatasaray bedraagt al zes punten. Maandag speelt ’Fener’ de derby tegen Besiktas. Een grote Turkse krant zette op de voorpagina alvast de vluchtgegevens van het eerste vliegtuig van Istanbul terug naar Amsterdam.

„Er wacht ons maandag een grote wedstrijd”, zegt Cocu. „Mijn spelers zullen 200 procent geconcentreerd zijn als ze het veld op stappen, daar maak ik me geen zorgen over. We willen de winst in eigen stadion houden.’