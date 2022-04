PSV wint simpel van RKC met omgekeerde logica

Schmidt maakte het ook niet zo bont als Mark van Bommel een paar jaar geleden, die voor een bekerduel met RKC Waalwijk dat toen nog uitkwam in de eerste divisie, zijn hele elftal verving. Dat bezorgde hem een uiterst pijnlijke avond met een uitschakeling na verlenging. De vervanging van de zieke Phillipp Max was noodgedwongen. Sangaré, Gakpo en Madueke kregen rust met het oog op de wedstrijden van donderdag thuis tegen Leicester City en de bekerfinale van zondag tegen Ajax. Schmidt, die ook Eran Zahavi en Mario Götze uit de basis hield, had al aangekondigd dat hij een aantal spelers rust wilde geven.

Voor de wedstrijd konden de fans van PSV ook eindelijk weer eens een keeper toejuichen. Heurelho Gomes, de nieuwe ambassadeur van de club, liep een ereronde. De man, die van 2004 tot 2008 het doel van PSV verdedigde, gaat voor de Eindhovense club onder meer de Braziliaanse markt in de gaten houden. Een nieuwe eerste keeper staat hoog op het verlanglijstje bij PSV, waar de namen van Jasper Cillissen en Tim Krul zijn gevallen.

Bruma beste indruk

Tegen RKC kreeg Yvon Mvogo na zijn solide optreden afgelopen donderdag in Engeland opnieuw een basisplaats. De Zwitserse goalie werd nauwelijks op de proef gesteld. Bij RKC leek alleen Jens Odgaard te geloven in een stuntje. Hij was soms lastig voor de defensie van PSV en noopte André Ramalho tot een ingreep, die hem een gele kaart kostte.

Van de nieuwelingen bij PSV maakte Armindo Bruma de beste indruk. Alleen in de eindfase ging het mis bij de Portugees, die op de linkerflank speelde en RKC-doelman Etienne Vaessen een paar keer op de proef stelde. Bruma zal er in zoverre wat mee opgeschoten zijn dat Schmidt meteen aan hem zal denken als Gakpo of Madueke in topwedstrijden zouden ontbreken.

Kans Kramer

Marco van Ginkel kwam een paar keer dreigend in de zestien van RKC, maar vertraagd toch het tempo bij de Eindhovenaren. En Carlos Vinicius bewees nog eens vooral een pinchhitter te zijn. Het was uiteindelijk Joey Veerman, die PSV tien minuten voor de rust op voorsprong bracht. Hij kreeg de bal in de voeten die Ahmed Touba uit het strafschopgebied probeerde te koppen. Yorbe Vertessen, die nauwelijks in het stuk voorkwam, maakte met een loopactie ruimte. Veerman schoot heel beheerst raak.

Na de pauze was de eerste grote kans voor RKC. Michiel Kramer mikte alleen voor Mvogo hoog over. Meteen daarna kwamen er met Sangaré, Madueke en Gakpo drie sterkmakers binnen de lijnen. Een paar minuten later was de wedstrijd beslist door toedoen van Jordan Teze, die weer eens rechtsback speelde. Hij rondde een aanval af met een hard schot in de korte hoek.

Voor Schmidt was dat het sein om Fredrik Oppegárd uit de dugout te sturen en te laten debuteren. De 19-jarige linksback van Jong PSV is een van de grote talenten in het team van toekomstig trainer Ruud van Nistelrooy. Een half jaar kwam hij door blessures nauwelijks in actie. Tegen RKC Waalwijk kon het allemaal.