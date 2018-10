Voormalig CL-tegenstander Ajax afgemaakt: ’Team niet klaar voor Europa’

In een snikheet Sevilla werd het na een degelijke eerste helft overklast en vernederd door een superieure thuisploeg. „We hebben een pak slaag gekregen. Deze groep is nog niet klaar voor een Europese competitie”, vatte trainer Michel Preud’homme de avond samen.

Preud’homme zei een dag voor de wedstrijd nog dat hij zelfs bij een verlies tevreden zou zijn, als zijn ploeg maar vooruitgang toonde ten opzichte van de 3-0 nederlaag tegen Ajax in de Champions League-voorronde. Dat bleek ijdele hoop.

Hoog gegrepen

„Ik denk dat de eerste helft oké was”, zei Preud’homme na afloop. „Het plan werd goed uitgevoerd. De twee goals die we incasseerden, kwamen voort uit individuele klasse, maar het is moeilijk om daar iets tegen te doen. Het beste bewijs dat we het Sevilla moeilijk maakten, was dat ze voor rust vier gele kaarten pakten.”

Maar na een behoorlijke eerste helft volgde een desastreuze tweede. De teller bleef uiteindelijk staan op 5-1. Een vernedering, maar ook een score die veel hoger had kunnen oplopen.

„Ons probleem is dat we het technisch, tactisch en fysiek niet kunnen volhouden. We speelden tegen Ajax en Sevilla, maar dat is te hoog gegrepen”, aldus de voormalig trainer van FC Twente.