Agüero langer bij Manchester City

De Argentijnse spits ligt nu tot medio 2021 vast bij de Engelse kampioen. Met 204 doelpunten in 299 wedstrijden is Agüero de topschutter aller tijden van de ’Citizens’.

De dertigjarige Argentijn speelt sinds 2011 voor de lichtblauwe formatie uit Manchester. „Toen ik hier tekende, was het mijn idee om tien jaar voor City te spelen. Ik zit nu op zeven en het worden er tien als ik mijn nieuwe contract hier uitdien”, zei Agüero, die eerder voor Atlético Madrid speelde. „Ik hoop dat het gaat lukken.” Agüero loste in november vorig jaar Eric Brook af als topscorer aller tijden. Brook kwam in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw tot 177 doelpunten voor City.

Agüero bezorgde zijn club in 2012 met het winnende doelpunt in blessuretijd tegen Queens Park Rangers de Engelse titel (3-2). De Argentijn werd ook in 2014 en afgelopen seizoen kampioen met City. Hij vulde zijn erelijst in Engeland ook met drie League Cups en twee keer het Community Shield.