Magic Johnson gelooft in terugkeer top LA Lakers

„LeBron is zo intelligent. Hij weet wat hij wil en hoe hij zijn doelen kan bereiken. Hopelijk slaagt hij erin ons naar het beloofde land te leiden. Ik kijk uit naar het begin van het seizoen en het moment waarop deze ploeg gaat samenspelen en iets opbouwt”, aldus ’Magic’ tijdens een persconferentie.

Sinds 2013 speelden de Lakers niet meer in de play-offs mee en dus heeft King James wel wat te doen in Los Angeles. „Ik besef dat het begin moeilijk zal zijn. Veel jongens hebben nog niet samengespeeld, kennen elkaar niet. Ik heb tegen coach Luke Walton al gezegd dat hij zich geen zorgen moet maken als het seizoensbegin minder is. Hetzelfde gebeurde immers toen LeBron naar Miami (in 2012) ging en hij terugkeerde naar Cleveland (in 2014). We komen er wel, we zullen een mooie ploeg hebben.”

James verloor met de Cleveland Cavaliers de laatste twee seizoenen in de NBA-finale van de Golden State Warriors. De trasnfervrije vedette besloot vervolgens naar de Lakers te verkassen.