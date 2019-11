Feyenoord bevestigt aanstelling Arnesen als technisch directeur

De Telegraaf meldde al eerder dat zijn aanstelling definitief was, maar de Rotterdamse club brengt het nieuws nu naar buiten.

Arnesen neemt de functie over van Sjaak Troost, die na het vertrek van Martin van Geel tijdelijk werd aangesteld als technisch directeur. Troost werd in mei op interim-basis benoemd tot eind januari 2020.

Ook heeft de stadionclub een financieel directeur aangetrokken. Pieter Smorenburg (54) gaat deze functie per direct invullen.

,,Eén blik op het cv van Frank zegt genoeg. Hij is iemand met jarenlange ervaring bij grote clubs in Europa en op verschillende posities binnen het voetbalbedrijf”, aldus president-commissaris Toon van Bodegom. ,,Hij heeft aandacht en oog voor de jeugd en neemt een enorm netwerk met zich mee. Frank Arnesen heeft alle kennis en kunde om verder te bouwen aan een toekomstbestendig technisch beleid bij Feyenoord.”

Frank Arnesen is opgetogen: ,,Feyenoord is natuurlijk een prachtige club, maar niet alleen daarom kijk ik ernaar uit in Rotterdam aan de slag te gaan. Het moment voelt gewoon goed. De basis en een flink aantal randvoorwaarden voor het bedrijven van topsport zijn de laatste jaren op orde gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe accommodaties voor het eerste elftal en voor de jeugdopleiding die zijn gerealiseerd. Bovendien proef je bij iedereen die je spreekt dat de mensen veranderingsgezind zijn, in die zin dat ze open staan voor nieuwe ideeën en impulsen. Dat is een klimaat waarin ik graag werk en succesvol denk te kunnen zijn.”