US Open-kampioene blijft maar winnen

De twintigjarige Japanse, winnares van de US Open, bereikte in Tokio de halve finales door Barbora Strycova uit Tsjechië te verslaan: 6-3 6-4. Osaka had een 'bye' in de eerste ronde en bereikte de laatste acht door een overtuigende zege op de Slowaakse Dominika Cibulkova.

De Japanse, geboren in Osaka maar opgegroeid in de Verenigde Staten, is door haar grandslamsucces in New York omhoog geschoten op de wereldranglijst. Ze staat nu op de zevende plaats. Voor een plek in de finale in Tokio moet ze het opnemen tegen de Italiaanse Camila Giorgi, die Victoria Azarenka uit Wit-Rusland in de eerste set bij een stand van 5-3 geblesseerd zag opgeven. De andere finalist komt uit de ontmoeting tussen Karolina Pliskova uit Tsjechië en de Kroatische Donna Vekic.