Nieuw wieleravontuur voor Ten Dam (37) een feit

De 37-jarige Groninger verlaat Team Sunweb en gaat rijden voor de nieuwe CCC-ploeg, dat de licentie voor de UCI WorldTour overneemt van BMC. Het is niet geheel verrassend, Telesport meldde in augustus al dat hij waarschijnlijk naar CCC zou gaan.

„Ik was niet echt op zoek naar een nieuwe ploeg, maar ik ben ook niet bang voor verandering”, zegt Ten Dam. „Dat heb ik al een aantal keer gedaan in mijn carrière en dit is een mooie kans die zich aandiende.”

Schone lei

De routinier verhuisde drie jaar geleden van LottoNL-Jumbo naar de huidige Sunweb-ploeg. Ten Dam hielp Tom Dumoulin vorig jaar aan de eindzege in de Giro d’Italia en stond zijn kopman ook dit jaar bij in de Giro én de Tour de France. In beide rondes eindigde Dumoulin als tweede.

De CCC-ploeg wordt geformeerd rond olympisch kampioen Greg Van Avermaet uit België. „Ik ben blij om met een schone lei te beginnen bij deze nieuwe ploeg, met nieuwe doelen en kansen en ook wat meer vrijheid”, aldus Ten Dam. „Hoewel we mijn programma nog niet hebben besproken, hoop ik volgend jaar in ieder geval in de Verenigde Staten te kunnen koersen. En natuurlijk wil ik meedoen aan wat grote rondes. Ik wil het beste uit mezelf halen en Van Avermaet helpen in de heuvelachtige koersen. Op dit moment heeft de ploeg geen duidelijke klassementsrenner voor de grote rondes, maar je weet nooit hoe het team zich gaat ontwikkelen.”

Ten Dam gaat bij CCC ook fungeren als ervaren mentor voor de jonge renners. De Duitser Simon Geschke verhuist eveneens van Sunweb naar de ploeg die onder Poolse vlag verder gaat.