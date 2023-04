Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Elfvoudig kampioen Nadal én Alcaraz slaan Monte Carlo over

Rafael Nadal én Carlos Alcaraz doen volgende week niet mee aan het masterstoernooi van Monte Carlo. De Spanjaarden maakten dinsdagmiddag kort na elkaar hun afmeldingen via sociale media bekend. Nadal (36) is nog niet fit genoeg om zijn rentree te maken, zijn zeventien jaar jongere landgenoot heeft last van zijn linkerhand en zijn wervelkolom.

„Ik ben nog steeds niet klaar om op het hoogste niveau te spelen. Ik kan daarom niet deelnemen aan een van de belangrijkste toernooien van mijn carrière, Monte Carlo. Daarom ga ik door met mijn voorbereiding, in de hoop snel terug te kunnen keren”, schreef 22-voudig grandslamkampioen Nadal.

Nadal won het toernooi van Monte Carlo liefst elf keer. In 2018 was hij er voor het laatst de beste. Nadal zijn laatste wedstrijd dateert van half januari. Hij verloor toen in de tweede ronde van de Australian Open van de Amerikaan Mackenzie McDonald. De Spanjaard liep in dat duel een heupblessure op.

Kort na de afmelding van Nadal liet ook Alcaraz weten dat het toernooi in Monaco te vroeg komt. „Na twee maanden weg te zijn geweest, ben ik blij om terug te zijn. Maar helaas baal ik ook, omdat ik aan mijn laatste wedstrijd in Miami fysieke ongemakken heb overgehouden. Nadat ik mijn dokter heb bezocht, is gebleken dat ik het gravelseizoen niet in Monte Carlo kan beginnen”, aldus de nummer 2 van de wereld, die in Miami in de halve eindstrijd verloor van de Italiaan Jannik Sinner.

RKC neemt afscheid van Bel Hassani, Mulder beëindigt loopbaan

12:10 uur RKC Waalwijk neemt na dit seizoen afscheid van Iliass Bel Hassani. Het aflopende contract van de aanvallend ingestelde middenvelder wordt niet verlengd, meldt de nummer 8 van de Eredivisie.

De 30-jarige Bel Hassani werd in 2021 vastgelegd door RKC en speelde sindsdien veertig competitiewedstrijden voor de Waalwijkers. Hij heeft dit seizoen vijf keer gescoord. Bel Hassani kwam in Nederland ook uit voor onder meer Heracles Almelo en AZ.

Hans Mulder beëindigt na dit seizoen zijn voetballoopbaan. De 35-jarige verdediger doet dat na een dienstverband van in totaal maar liefst elf seizoenen bij RKC. Mulder kwam tot op heden in 246 officiële wedstrijden uit voor de Waalwijkers. Dit seizoen speelde hij pas één duel in de Eredivisie; in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen PSV mocht hij vlak voor tijd invallen.

Mulder speelde in Nederland ook voor Willem II en NEC en kwam tussen 2014 en 2017 uit voor clubs in Spanje, Noorwegen en India.

RKC maakte tevens bekend dat David Min volgend jaar wel in Waalwijk speelt. De optie in het contract van de 23-jarige aanvaller is gelicht. Min wordt momenteel verhuurd aan eerstedivisionist Telstar.

Ten Hag houdt concurrent van Malacia langer bij Manchester United

11.26 uur: De Engelse vleugelverdediger Luke Shaw heeft zijn contract bij Manchester United met drie jaar verlengd, tot de zomer van 2027. De 27-jarige linksback is een vaste waarde in het elftal van trainer Erik ten Hag, dat dit seizoen al de League Cup won. Shaw krijgt als linksback meestal de voorkeur boven Oranje-international Tyrell Malacia, afgelopen zomer overgekomen van Feyenoord.

De Engelsman speelt al sinds 2014 voor Manchester United, dat hem destijds overnam van Southampton. Shaw liep in zijn tweede seizoen een dubbele beenbreuk op in een Champions Leagueduel met PSV en was daardoor maanden uitgeschakeld.

De verdediger staat nu op het punt om zijn 250e wedstrijd voor de ’Mancunians’ te spelen. De 29-voudig international deed met Engeland mee aan de WK’s van 2014 en 2022 en bereikte in 2021 met de nationale ploeg de finale van het EK tegen Italië. Shaw zette de Engelsen daarin al in de 2e minuut op voorsprong - de snelste treffer ooit in een EK-finale - maar desondanks wonnen de Italianen na strafschoppen.

Muguruza slaat Roland Garros en Wimbledon over

08.44 uur: De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza komt dit jaar niet in actie op Roland Garros en Wimbledon. De 29-jarige Muguruza slaat zowel het gravel- als het grasseizoen over, meldt ze op sociale media.

„Tijd spenderen met familie en vrienden is geweldig, dus ik ga dat ook in de zomermaanden doen”, schrijft Muguruza op Instagram, zonder te verwijzen naar fysieke klachten. „Bedankt voor alle lieve berichten en ik hou jullie op de hoogte.”

Muguruza, voormalig nummer 1 van de wereld, won Roland Garros in 2016 en was een jaar later de beste op Wimbledon. De laatste jaren vielen haar prestaties tegen. Ze verloor haar eerste vier wedstrijden van dit jaar en kwam sinds eind januari niet meer in actie. Momenteel is ze de nummer 132 van de wereld.

Trainer García moet Espanyol behoeden voor degradatie

08.40 uur: Trainer Luis García moet de Spaanse voetbalclub Espanyol zien te behoeden voor degradatie uit La Liga. De 42-jarige Spanjaard heeft tot de zomer van 2024 getekend in Barcelona.

Espanyol nam maandag afscheid van Diego Martínez, die nog geen jaar in dienst was bij de Catalanen. Onder zijn leiding vielen de prestaties van Espanyol tegen en de club staat na 27 speelronden op de achttiende plek. De nummers 18, 19 en 20 degraderen uit La Liga.

Espanyol komt zaterdag weer in actie. Dan staat de thuiswedstrijd tegen Athletic Club uit Bilbao op het programma.

García, voormalig Spaans international, stopte in 2019 als profvoetballer. Hij sloot zijn loopbaan af bij de Belgische club KAS Eupen.