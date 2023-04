Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Osasuna naar Spaanse bekerfinale na gelijkspel bij Athletic Club

23.57 uur: Osasuna heeft de finale van de strijd om de Spaanse voetbalbeker bereikt. De club speelde dinsdag in het tweede duel van de halve finale tegen Athletic Club gelijk (1-1), na eerder thuis met 1-0 te hebben gewonnen.

De Ghanees Inaki Williams zette de thuisclub na iets meer dan een half uur nog wel op voorsprong. Daardoor werd een verlenging noodzakelijk. In de extra speeltijd scoorde Pablo Ibánez voor Osasuna (1-1) en voorkwam daarmee dat strafschoppen de beslissing moesten brengen.

De tweede halve finale gaat woensdag tussen Barcelona en Real Madrid. Barcelona won het eerste duel met 1-0. De finale is begin mei in Sevilla.

Pezzolano nieuwe trainer van Spaanse voetbalclub Valladolid

23.56 uur: De Uruguayaan Paulo Cesar Pezzolano is de nieuwe trainer van de Spaanse voetbalclub Real Valladolid. De club uit La Liga maakte de benoeming dinsdagavond bekend. Hij volgt de maandag ontslagen José Rojo Martin 'Pacheta' op. Pezzolano ondertekende een overeenkomst tot medio 2024.

De 55-jarige Pacheta kwam in de zomer van 2021 naar Valladolid, dat net uit La Liga was gedegradeerd. Onder zijn leiding werd de club in 2022 vicekampioen en dwong promotie af. Dit seizoen staat Valladolid na 27 speeldagen op de zestiende plaats. Het afgelopen weekeinde verloor Valladolid kansloos van Real Madrid.

Liverpool zonder zieke Van Dijk tegen Chelsea

20.27 uur: Liverpool speelt dinsdagavond (21.00 uur) de wedstrijd tegen Chelsea zonder Virgil van Dijk. De verdediger is ziek en is niet meegereisd naar Londen, zo meldden Engelse media. Cody Gakpo begint het duel op Stamford Bridge op de bank. Voormalig PSV'er Noni Madueke begint bij Chelsea eveneens op de bank.

Van Dijk speelde afgelopen zaterdag nog de hele wedstrijd bij Liverpool tegen Manchester City. De ploeg van Jürgen Klopp verloor die wedstrijd met 4-1.

Liverpool staat in een wisselvallig seizoen achtste in de Premier League met 42 punten. Chelsea, dat na de nederlaag tegen Aston Villa van zondag coach Graham Potter ontsloeg, staat drie plekken lager en heeft 38 punten.

Integriteitscommissie vermoedt medische hulp in dopingzaken Kenia

19.14 uur: De integriteitscommissie van de atletiek vermoedt dat er in Kenia sprake is van een medisch systeem dat atleten helpt om dopingovertredingen te verdoezelen. Dat heeft de Athletics Integrity Unit geconcludeerd na onderzoek van twee dopingzaken in Kenia, die opvallende overeenkomsten hebben. Het gaat om de zaken van de atleten Eglay Nafuna Nalyanya en Betty Wilson Lempus die dit jaar werden geschorst voor respectievelijk acht en vijf jaar.

De commissie constateerde bij de behandeling van de bewijsvoering van Nalyanya over haar positieve uitslagen een vergelijkbaar patroon als in de eerdere zaak van Lempus. Beide atleten hadden de AIU verteld dat ze injecties hadden ontvangen in hetzelfde Keniaanse ziekenhuis en overlegden daarvoor medische documenten. Het AIU ontdekte in samenwerking met het antidopingbureau van Kenia dat die documenten vervalst waren en dat de opgevoerde artsen niet bestonden.

"De manier van werken in beide gevallen kent opvallende gelijkenissen", stelde de disciplinaire commissie. "Het ziet ernaar uit dat elite-atleten uit Kenia worden geholpen door een of meerdere personen, onder wie iemand met de noodzakelijke medische kennis om zo criminele activiteiten uit te voeren zoals fraude tegenover het AIU. Dit blijft niet beperkt tot een individueel geval en er zijn bewijzen voor een patroon. We roepen de AIU op alle mogelijke stappen te ondernemen om te onderzoeken hoe dit gebeurt."

Voorzitter David Howman van de AIU benadrukte nog eens dat hij samenwerken met de autoriteiten in Kenia om het dopinggebruik in de Keniaanse atletiek terug te dringen. "Het is duidelijk dat doping in Kenia steeds beter georganiseerd is en deze zaken onderstrepen het feit dat medisch-geschoold personeel erbij betrokken is. Dit is een serieuze bedreiging voor onze sport. We zijn ons bewust van de omvang van deze uitdaging en zullen ons uiterste best doen om de bron van dit dopingsysteem te vinden."

Eriksen hervat eerder dan verwacht training bij Manchester United

17:51 uur Christian Eriksen heeft de training bij Manchester United hervat. De Deense middenvelder keert daardoor zeer waarschijnlijk eerder terug in het elftal van trainer Erik ten Hag dan aanvankelijk verwacht. Hij is herstellende van een enkelblessure.

Aanvankelijk ging Manchester United ervan uit dat Eriksen pas eind april zijn rentree zou kunnen maken. De wedstrijd van woensdag tegen Brentford komt nog wel te vroeg voor hem. "Maar het is heel belangrijk dat hij weer snel aansluit", aldus Ten Hag. "We hebben hem hard nodig. Wedstrijden worden doorgaans op het middenveld beslist."

Ten Hag mist in de midweekse wedstrijd op het middenveld ook nog Casemiro. De Braziliaanse international is geschorst. Manchester United wil in de Premier League bij de eerste vier eindigen, zodat het volgend seizoen in de Champions League kan voetballen. De club staat momenteel vijfde, wel met evenveel punten als nummer 3 Newcastle United.

Zwitserland organiseert in 2025 EK voetbal voor vrouwen

17:10 uur Het volgende EK voetbal voor vrouwen vindt in 2025 plaats in Zwitserland. Het bestuur van de Europese voetbalbond UEFA gaf Zwitserland de voorkeur boven drie andere kandidaten: Frankrijk, Polen en een gezamenlijk 'bid' van Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden. De beoogde speelsteden zijn Genève, Zürich, Bern, Basel, Thun, Luzern, Sion en St. Gallen.

Vorig jaar vond het EK in Engeland plaats. De Engelse voetbalsters wonnen toen onder leiding van bondscoach Sarina Wiegman op Wembley de Europese titel. Vier jaar eerder had Wiegman met Nederland ook al het EK in eigen land gewonnen. De 'Leeuwinnen' bleven als titelverdediger in Engeland steken in de kwartfinales.

Komende zomer is in Australië en Nieuw-Zeeland het WK voor vrouwen. De Nederlandse voetbalsters hebben zich daarvoor geplaatst en spelen in de groep tegen Portugal, Vietnam en de Verenigde Staten.

Nederland heeft zich samen met Duitsland en België kandidaat gesteld voor de organisatie van het WK 2027.

Honderden rugbyers en voetballers met hoofdklachten naar rechter

14:09 uur Ruim 150 voetballers en rugbyers die neurologische klachten hebben, hebben zich aangesloten bij een al lopende aanklacht tegen de wereldvoetbalbond FIFA en World Rugby. De spelers zeggen dat de bonden te weinig hebben gedaan om hen te beschermen tegen hersenschuddingen en andere klachten die ze hebben overgehouden aan de klappen op hun hoofd, zoals epilepsie, de ziekte van Parkinson en vroege dementie.

Het Engelse advocatenkantoor Rylands Garth, gespecialiseerd in zulke zaken, had eerder namens enkele honderden rugbyers al een rechtszaak aangespannen tegen de mondiale bond (World Rugby) en de nationale rugbybonden van Engeland en Wales. Daar komen nu 140 rugbyers en 15 voetballers bij, wat het totaal op 380 personen brengt. Het gaat volgens de advocaten om oud-sporters van uiteenlopende leeftijden, van 20 tot 70 jaar. De hoogte van de claim is niet bekend.

Voetballers zouden klachten hebben overgehouden aan het vele koppen en rugbyers aan de klappen die ze op hun hoofd te verduren krijgen. De rugbybonden verklaarden vorig jaar op basis van wetenschappelijke kennis maatregelen te nemen om de spelers te beschermen. Zo heeft World Rugby geadviseerd om in amateurcompetities alleen nog maar tackles tot de navel of lager toe te staan. In het voetbal hebben clubs een extra wisselmogelijkheid gekregen in het geval het vermoeden bestaat dat een speler een hersenschudding heeft opgelopen.

Spakenburg waarschuwt fans voor ’domme en schadelijke acties’

14:00 uur SV Spakenburg heeft de mensen die dinsdagavond de bekerwedstrijd tegen PSV gaan bezoeken gewaarschuwd. Volgens de amateurclub wordt bij de ingang van het sportpark onder meer op vuurwerk gefouilleerd en houden de beveiliging en stewards tijdens het duel streng toezicht op wangedrag.

Bij het overtreden van de regels wordt volgens Spakenburg de toegang tot het sportpark ontzegd en volgt overlevering aan de politie. „De halve finale gaat natuurlijk een groot feest worden voor iedereen die ’Blauw’ een warm hart toedraagt. Dat feest kan echter snel verpest worden voor zowel de club als degene die domme en schadelijke acties onderneemt”, meldt de club op de website.

„Het is goed om af te sluiten met het waarom van dit alles: je brengt jouw club gigantische schade toe. Boetes van de KNVB in eerste instantie, imagoschade niet te vergeten en ook materiële schade met hoge kostenposten. Zo is laatst de bedrading van de LED-boarding beschadigd geraakt door weggegooide fakkels of vuurwerk en de reparatie hiervan heeft onze vereniging duizenden euro’s gekost.” Boven het artikel staat de tekst: ’De club vindt je een rund als je met vuurwerk of fakkels stunt’.

Er komen zo’n 6000 mensen naar de halve finale van de KNVB-beker op Sportpark De Westmaat. De aftrap is om 20.00 uur.

Elfvoudig kampioen Nadal én Alcaraz slaan Monte Carlo over

12:30 uur Rafael Nadal én Carlos Alcaraz doen volgende week niet mee aan het masterstoernooi van Monte Carlo. De Spanjaarden maakten dinsdagmiddag kort na elkaar hun afmeldingen via sociale media bekend. Nadal (36) is nog niet fit genoeg om zijn rentree te maken, zijn zeventien jaar jongere landgenoot heeft last van zijn linkerhand en zijn wervelkolom.

„Ik ben nog steeds niet klaar om op het hoogste niveau te spelen. Ik kan daarom niet deelnemen aan een van de belangrijkste toernooien van mijn carrière, Monte Carlo. Daarom ga ik door met mijn voorbereiding, in de hoop snel terug te kunnen keren”, schreef 22-voudig grandslamkampioen Nadal.

Nadal won het toernooi van Monte Carlo liefst elf keer. In 2018 was hij er voor het laatst de beste. Nadal zijn laatste wedstrijd dateert van half januari. Hij verloor toen in de tweede ronde van de Australian Open van de Amerikaan Mackenzie McDonald. De Spanjaard liep in dat duel een heupblessure op.

Kort na de afmelding van Nadal liet ook Alcaraz weten dat het toernooi in Monaco te vroeg komt. „Na twee maanden weg te zijn geweest, ben ik blij om terug te zijn. Maar helaas baal ik ook, omdat ik aan mijn laatste wedstrijd in Miami fysieke ongemakken heb overgehouden. Nadat ik mijn dokter heb bezocht, is gebleken dat ik het gravelseizoen niet in Monte Carlo kan beginnen”, aldus de nummer 2 van de wereld, die in Miami in de halve eindstrijd verloor van de Italiaan Jannik Sinner.

RKC neemt afscheid van Bel Hassani, Mulder beëindigt loopbaan

12:10 uur RKC Waalwijk neemt na dit seizoen afscheid van Iliass Bel Hassani. Het aflopende contract van de aanvallend ingestelde middenvelder wordt niet verlengd, meldt de nummer 8 van de Eredivisie.

De 30-jarige Bel Hassani werd in 2021 vastgelegd door RKC en speelde sindsdien veertig competitiewedstrijden voor de Waalwijkers. Hij heeft dit seizoen vijf keer gescoord. Bel Hassani kwam in Nederland ook uit voor onder meer Heracles Almelo en AZ.

Hans Mulder beëindigt na dit seizoen zijn voetballoopbaan. De 35-jarige verdediger doet dat na een dienstverband van in totaal maar liefst elf seizoenen bij RKC. Mulder kwam tot op heden in 246 officiële wedstrijden uit voor de Waalwijkers. Dit seizoen speelde hij pas één duel in de Eredivisie; in de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen PSV mocht hij vlak voor tijd invallen.

Mulder speelde in Nederland ook voor Willem II en NEC en kwam tussen 2014 en 2017 uit voor clubs in Spanje, Noorwegen en India.

RKC maakte tevens bekend dat David Min volgend jaar wel in Waalwijk speelt. De optie in het contract van de 23-jarige aanvaller is gelicht. Min wordt momenteel verhuurd aan eerstedivisionist Telstar.

Ten Hag houdt concurrent van Malacia langer bij Manchester United

11.26 uur: De Engelse vleugelverdediger Luke Shaw heeft zijn contract bij Manchester United met drie jaar verlengd, tot de zomer van 2027. De 27-jarige linksback is een vaste waarde in het elftal van trainer Erik ten Hag, dat dit seizoen al de League Cup won. Shaw krijgt als linksback meestal de voorkeur boven Oranje-international Tyrell Malacia, afgelopen zomer overgekomen van Feyenoord.

De Engelsman speelt al sinds 2014 voor Manchester United, dat hem destijds overnam van Southampton. Shaw liep in zijn tweede seizoen een dubbele beenbreuk op in een Champions Leagueduel met PSV en was daardoor maanden uitgeschakeld.

De verdediger staat nu op het punt om zijn 250e wedstrijd voor de ’Mancunians’ te spelen. De 29-voudig international deed met Engeland mee aan de WK’s van 2014 en 2022 en bereikte in 2021 met de nationale ploeg de finale van het EK tegen Italië. Shaw zette de Engelsen daarin al in de 2e minuut op voorsprong - de snelste treffer ooit in een EK-finale - maar desondanks wonnen de Italianen na strafschoppen.

Muguruza slaat Roland Garros en Wimbledon over

08.44 uur: De Spaanse tennisster Garbiñe Muguruza komt dit jaar niet in actie op Roland Garros en Wimbledon. De 29-jarige Muguruza slaat zowel het gravel- als het grasseizoen over, meldt ze op sociale media.

„Tijd spenderen met familie en vrienden is geweldig, dus ik ga dat ook in de zomermaanden doen”, schrijft Muguruza op Instagram, zonder te verwijzen naar fysieke klachten. „Bedankt voor alle lieve berichten en ik hou jullie op de hoogte.”

Muguruza, voormalig nummer 1 van de wereld, won Roland Garros in 2016 en was een jaar later de beste op Wimbledon. De laatste jaren vielen haar prestaties tegen. Ze verloor haar eerste vier wedstrijden van dit jaar en kwam sinds eind januari niet meer in actie. Momenteel is ze de nummer 132 van de wereld.

Trainer García moet Espanyol behoeden voor degradatie

08.40 uur: Trainer Luis García moet de Spaanse voetbalclub Espanyol zien te behoeden voor degradatie uit La Liga. De 42-jarige Spanjaard heeft tot de zomer van 2024 getekend in Barcelona.

Espanyol nam maandag afscheid van Diego Martínez, die nog geen jaar in dienst was bij de Catalanen. Onder zijn leiding vielen de prestaties van Espanyol tegen en de club staat na 27 speelronden op de achttiende plek. De nummers 18, 19 en 20 degraderen uit La Liga.

Espanyol komt zaterdag weer in actie. Dan staat de thuiswedstrijd tegen Athletic Club uit Bilbao op het programma.

García, voormalig Spaans international, stopte in 2019 als profvoetballer. Hij sloot zijn loopbaan af bij de Belgische club KAS Eupen.