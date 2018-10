’Remmenknijper’ Fenati is racelicentie kwijt

De Italiaanse coureur moest zich deze week op het hoofdkantoor van de FIM verantwoorden voor zijn bizarre actie eerder deze maand tijdens de Grote Prijs van San Marino in de Moto2. Bij een inhaalactie op hoge snelheid duwde Fenati de remhendel in van de motor van zijn landgenoot Stefano Manzi, die daardoor bijna ten val kwam.

Woedende reacties

De roekeloze actie van Fenati leidde tot woedende reacties in de motorsport. De FIM schorste de Italiaan in eerste instantie voor twee Grands Prix. Zijn team Marinelli-Snipers ontsloeg hem per direct en zijn toekomstige werkgever MV Agusta verscheurde zijn contract voor 2019.

Fenati bood excuses aan en besloot maar gelijk een punt achter zijn racecarrière te zetten. De 22-jarige coureur werkt voorlopig in de ijzerwarenwinkel van zijn opa.