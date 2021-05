De meest iconische sportfoto’s op een rij

Maar eerst terug naar de hoofdfoto. Ali en Liston, allebei uitkomend in het zwaargewicht, namen het op 25 mei 1965 voor een tweede keer tegen elkaar op. De eerste partij werd ruim een jaar eerder gewonnen door Ali, die op dat moment nog als Cassius Clay door het leven ging.

The Louisville Lip was op dat moment niet nog niet The Greatest, zoals hij later werd genoemd. Ali was dan ook de underdog. Toch won hij. Liston gaf tussen de zesde en zevende ronde op met een schouderblessure, waardoor Ali zich voor het eerst wereldkampioen mocht noemen.

Gezien het onbevredigende einde van de eerste clash werd al snel een tweede partij gepland. In het voorjaar van 1965 was het zover, in Lewiston, Maine. Dit keer is er geen twijfel. Ali slaat Liston halverwege de eerste ronde naar de grond, waarna zijn tegenstander niet meer opstaat. Een legende is geboren.

Bekijk hieronder enkele andere iconische sportfoto’s:

23 oktober 1964: Judoka Anton Geesink verslaat tijdens de Spelenv an Tokio ’thuisvechter’ Akio Kaminaga en pakt olympisch goud in de open categorie. Ⓒ GETTY IMAGES

16 oktober 1968: Tommie Smith (midden) en Johan Carlos (rechts) ballen hun in de lucht gestoken vuist. Na het veroveren van goud en brons op de olympische 200 meter tijdens de Spelen van Mexico in 1968 vragen de twee aandacht voor het schenden van mensenrechten. Ⓒ HH/ANP

25 juni 1988: Marco van Basten zet Nederland met een wereldgoal op een 2-0 voorsprong in de EK-finale tegen de Sovjet-Unie. Ⓒ HH/ANP

7 juli 1996: Tenniser Richard Krajicek valt op zijn knieën en balt zijn vuisten. Als ongeplaatste speler wint hij Wimbledon. Ⓒ HH/ANP

4 juli 1998: Dennis Bergkamp kan het amper bevatten wanneer hij Nederland in de kwartfinale van het WK met een prachtgoal langs Argentinië schiet. Ⓒ HH/ANP

19 juni 2005: Vol gepakte tribunes langs het circuit van Indianapolis, waar vanweg een banden-affaire slechts Formule 1-coureurs de strijd met elkaar aanbinden. Een aanfluiting voor de sports, zo is het oordeel in de VS na de bizarre Grand Prix van Amerika. Ⓒ HH/ANP

16 augustus 2008: Michael Phelps verslaat de Serviër Milorad Cavic in de olympische finale op de 100 meter vlinderslag met een verschil van slechts 0,01 seconde. Zijn tijd van 50,58 is niet alleen goed voor goud, maar levert hem ook een olympisch record op. Ⓒ HH/ANP

13 juni 2014: Robin van Persie zet Oranje als ’Vliegende Hollander’ op 1-1 tegen Spanje, in de openingswedstrijd van het WK 2014. Nederland wint uiteindelijk met 1-5 van de regerend wereldkampioen en legt in Brazilië beslag op het brons. Ⓒ HH/ANP

Mei 2016: Trainer Frank de Boer van Ajax zit verslagen in de bus na het verspelen van de landstitel bij De Graafschap. Ⓒ HH/ANP