Ook Dam tot Damloop sneuvelt door coronavirus

Dat heeft het bestuur van organisatie Le Champion dinsdag besloten. Het besluit is genomen na overleg met de burgemeester van Zaanstad Jan Hamming vanuit zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio, de wethouder Sport van de gemeente Zaanstad en vertegenwoordigers van de betrokken veiligheidsdiensten.

Maatregelen

De eveneens betrokken gemeente Amsterdam steunt het besluit. Belangrijke overwegingen voor de afgelasting zijn de gezondheid van deelnemers en toeschouwers, de druk op de medische hulpdiensten en de maatregelen van het kabinet ten aanzien van grote evenementen.

„Wij hebben de afgelopen periode zorgvuldig onderzocht hoe we met minder deelnemers en creatieve oplossingen kunnen komen tot varianten die veilig en verantwoord zijn”, aldus Ron van der Jagt, algemeen directeur van Le Champion. „Dit blijkt echter niet haalbaar. Alle betrokkenen betreuren de situatie. Het gezamenlijke overleg bevestigt het wederzijdse vertrouwen en het hechte partnerschap dat we de afgelopen 36 jaar met elkaar hebben opgebouwd.”

Historisch besluit

Het Dam tot Dam Weekend is normaal gesproken met 83.000 deelnemers het grootste sportieve weekend van Nederland. Tijdens het derde weekend van september stonden er vier evenementen gepland: de Dam tot Dam Wandeltocht, Damloop by night, Dam tot Dam FietsClassic en Dam tot Damloop. Het is voor het eerst in de historie dat deze evenementen niet door kunnen gaan. Het hoofdonderdeel, de Dam tot Damloop van Amsterdam naar Zaandam, bestaat al sinds 1985. De Dam tot Damloop is sindsdien met 46.000 deelnemers uitgegroeid tot de grootste 10 Engelse Mijl wedstrijd ter wereld. In de loop der jaren werden er ook evenementen voor wandelaars en fietsers toegevoegd aan het programma, en in 2014 volgde als laatste de Damloop by night.