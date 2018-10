Van Bommel: ’Niet veel met Ajax beziggehouden’

„Het was goed wat Ajax liet zien”, erkent de coach. „Maar ik heb me niet zoveel met hen beziggehouden de afgelopen week.” Vorig seizoen sleepte PSV de landstitel binnen in het thuisduel met Ajax en Van Bommel hoopt op eenzelfde soort sfeer in het stadion zondag.

Rivaliteit

„Ajax maakt altijd meer los dan andere wedstrijden. De sfeer van de kampioenswedstrijd van vorig jaar is onmogelijk te beschrijven en ik hoop dat onze fans weer zoiets creëren. Ik ga ervan uit dat de fans er een heksenketel van maken en de rivaliteit hoef ik natuurlijk niet over te brengen op mijn spelers. De meesten hebben al vaker tegen Ajax gespeeld en ik kon zelf altijd enorm genieten van die sfeer en rivaliteit. Het is natuurlijk een mooie wedstrijd waarin een hoop prestige op het spel staat.”

Van Bommel kan in de topwedstrijd nog geen beroep doen op Maximiliano Romero, Ryan Thomas en Dante Rigo. Of Erick Gutierrez een basisplaats krijgt, liet de PSV-coach nog in het midden. „Erick kan spelen, ja. Of hij gaat spelen? Dat bespreek ik altijd eerst met de spelers zelf.”