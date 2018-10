Jørgensen krijgt nog geen basisplaats bij Feyenoord

De Deense spits, die wegens een voetblessure dit seizoen nog nauwelijks speelde, was dinsdag nog uitgevallen bij de oefensessie. Coach Giovanni van Bronckhorst verwacht dat Jørgensen daarom in het duel met FC Utrecht wel deel kan uitmaken van de selectie, „maar voor een basisplaats is het nog veel te vroeg.”

Feyenoord kent in aanloop naar de ontmoeting in De Kuip weinig blessureproblemen. Alleen linksback Ridgeciano Haps is nog niet fit.