AZ-pechvogel Boadu vanochtend geopereerd

Voor het grote talent, die dit seizoen uit de startblokken schoot met drie goals in vijf duels, begint nu de lange weg terug. Trainer John van den Brom kon op het persmoment in aanloop naar het duel bij FC Groningen zondag nog niets zeggen over het traject dat Boadu ingaat.

Afwachten

„Je moet afwachten hoe die operatie verlopen is, wat ze tegengekomen zijn. Ik heb nu nog niets gehoord”, aldus Van den Brom, die vanzelfsprekend hoopt op het meest gunstige scenario voor de jonge aanvaller.

Boadu meldde zich afgelopen maandag, nog geen 24 uur nadat hij de horrorblessure opliep, direct alweer op het trainingscomplex van de Alkmaarders. Monter, zo zag Van den Brom. „Zeker, dat is Myron altijd. Ik was heel blij dat hij er maandag al weer was. Het was goed voor de andere jongens om hem weer gezien en gesproken te hebben. Myron gaat nu aan zijn herstel werken en wij gaan door, dat is logisch. Je hebt geen keus, wat niet wegneemt hoe waardeloos het is wat er gebeurd is.”

Vejinovic bijna terug

De coach kiest tussen Bjørn Johnsen en Mats Seuntjens wie de positie van Boadu zondag zal innemen. Marko Vejinovic en Calvin Stengs maakten afgelopen week weer minuten in een oefenduel met de beloften van AZ. Zij zijn na zware knieblessures op de weg terug en het ziet er bij beiden goed uit. „Marko is iets verder, omdat hij al drie weken de trainingen kan doen waar Calvin een week mee bezig is. Wat Marko betreft denk ik dat het niet meer zo lang duurt voordat hij erbij zit”, zegt Van den Brom, die aangeeft dat dit nog niet komende zondag het geval is.