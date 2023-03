Drama voor Nederlandse vrouwen na gouden race op ploegenachtervolging WK afstanden

„Dit is gewoon helemaal kut”, aldus Schouten direct nadat het nieuws wereldkundig werd gemaakt door de ISU in gesprek met de NOS. „Als je zo wereldkampioen wil worden...” Beune liet haar tranen in het middenterrein van Thialf de vrije loop.

Nederland kwam tot een prachtige tijd van 2.52,65, goed voor een baanrecord, en was daarmee maar liefst 1,93 seconden sneller dan nummer twee Canada, dat aantrad met Valérie Maltais, Ivanie Blondin en Isabelle Weidemann. Japan was 4,65 seconden langzamer dan Nederland en werd derde, maar promoveerde uiteindelijk nog naar de tweede plaats. Amerika profiteerde ook van de diskwalificatie van Nederland en greep onverwacht alsnog brons.

De achterkant van de enkels van Joy Beune (voorste schaatsster) zijn duidelijk te zien. Ⓒ ANP/HH

Reactie Joy Beune

Beune greep naast haar eerste wereldtitel door wat er met haar sokken gebeurde. „Ik kon niks anders. Ik stop deze sokken vantevoren in mijn schoen, ze zijn er onderweg uit gegaan”, baalde Beune. Tijdens de race had ze het niet door dat het gebeurde. „Er is een mevrouw die staat bij de ijsopgang te controleren. Zij checkt mij en ziet dat de enkels bedekt zijn, dus laat me het ijs op gaan.”

Beune was met Ritsma bij de scheidsrechter geweest en probeerde protest aan te tekenen. „Dat kan je proberen zei de scheidsrechter, maar verwacht er niks van”, zei ze.

Joy Beune deed geweldig kopwerk, maar zag inspanningen teniet worden gedaan vanwege ontblote enkels. Ⓒ ANP/HH

Groenewoud, Schouten en Beune reden dit seizoen hun eerste wedstrijd in deze samenstelling. De Nederlandse schaatssters waren bij de drie wereldbekerwedstrijden slechts twee keer als tweede en een keer als vierde geëindigd. Het trio was ruim sneller dan Canada, maar door de fout bij Beune telt het resultaat niet.

Bij de WK afstanden in 2021 grepen Ireen Wüst, Antoinette Rijpma-de Jong en Schouten de wereldtitel. Bij de Olympische Spelen in Beijing afgelopen jaar moesten de schaatssters genoegen nemen met brons.

Rintje Ritsma

Bondscoach Rintje Ritsma baalde van de diskwalificatie. „Als dat de regels zijn, dan zijn dat de regels. Daar kunnen we niks aan veranderen”, zei Ritsma. „Het enige wat we kunnen doen is zorgen dat het een leermoment is voor de volgende keer. Dat mag nooit meer gebeuren.”

Ritsma had te doen met de schaatssters. „Het is voor de meiden wel heel zuur. Ik baal voor die meiden en met name voor Joy. Maar gelukkig waren Irene en Marijke er voor haar. Dat was wel mooi om te zien.”

De bondscoach vond dat er wel degelijk was gelet op de regels rondom de kleding. „Natuurlijk zijn we ermee bezig. Ze trekken die sokjes aan, want we weten dat er geen huid behalve het gezicht zichtbaar mag zijn. Maar dat sokje kroop tijdens de race omhoog. Dat is een vervelende samenloop, waar je weinig aan kan doen. Je hebt het zelf niet eens in de gaten.”

Ritsma ging verhaal halen bij de scheidsrechter. „Die had zijn keuze echter al gemaakt en dan zijn scheidsrechters slecht over te halen. Het is iets heel kleins, als je rits opengaat mag ook niet. Die kan ook openschieten. Sommige dingen kunnen gebeuren, waar je geen vat op hebt.”

Na de diskwalificatie van de schaatssters zag Ritsma de mannenploeg naar het goud rijden. „Ik ben heel blij met dat resultaat en dat we op de goede weg zitten”, zei hij. Een dag eerder haalden de teamsprinters zilver.