Willems ziet schorsing teruggebracht tot twee duels

De 24-jarige linksback van Eintracht Frankfurt werd begin deze maand tegen Werder Bremen (1-2) van het veld gestuurd, nadat hij Theodor Gebre Selassie aan de zijlijn bij een opstootje een klap had gegeven.

Tuchtcommissie

De tuchtcommissie van de Duitse bond DFB schorste Willems in eerste instantie voor drie wedstrijden. In beroep werd dat gereduceerd tot twee duels. „Het was een licht vergrijp”, zei de voorzitter van de commissie. „Op een schaal van één tot tien was de pijn volgens Gebre Selassie niet meer dan één.” Willems moet daarnaast een boete van 15.000 euro betalen. De Rotterdammer bleef vorige week al aan de kant in de verloren uitwedstrijd tegen Borussia Dortmund (3-1) en ontbreekt ook nog zondag tegen RB Leipzig.

Bekijk ook: Eintracht stunt ondanks rode kaart Willems

Willems werd donderdag in de gewonnen Europese wedstrijd tegen Olympique Marseille weer van het veld gestuurd, dit keer met twee gele kaarten. Dat levert hem automatisch een schorsing van één duel op.

Bekijk ook: Rood verbijstert Jetro Willems