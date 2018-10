Ji en Eerland naar achtste finale EK tafeltennis

Jie, als tweede geplaatst, had in de tweede ronde geen enkele moeite met de Spaanse Xuan Zhang: 4-0 (11-5 11-4 11-5 11-7). Eerland won knap met 4-3 van de Poolse Natalia Partyka (8-11 11-9 9-11 11-5 11-9 10-12 11-9).

Eerland verloor zes jaar geleden nog van Partyka op de EK. Deze keer kwam ze twee keer op achterstand voordat ze het antwoord had gevonden op het snelle en aanvallende spel van haar Poolse tegenstandster. In een zeer spannende wedstrijd toonde ze in de laatste game weer haar vechtlust. Na een 5-0 achterstand knokte Eerland zich weer terug. Ze schreeuwde het uit van vreugde toen ze het matchpoint benutte.

In de achtste finale treft Eerland de Oostenrijkse Sofia Polcanova. De Duitse Sabine Winter is de volgende tegenstandster van Jie.

Dubbelspel

In het dubbelspel bereikte Li Jie met haar Poolse partner Li Qian de kwartfinales. Daarin spelen de twee zaterdag tegen Lian Ni Xia en Sarah de Nutte. Jie en Qian versloegen de Spaansen Maria Xiao en Galia Dvorak met 4-0: 11-3 11-5 11-7 11-3.

Eerland werd met haar Tsjechische kompaan Dana Cechova uitgeschakeld. Het duo verloor van de Duitse combinatie Sabine Winter/Petrissa Solja: 2-4 (5-11 11-8 11-9 5-11 5-11 7-11).