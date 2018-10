Advocaat verrast met keuze voor Dessers

De Belgische spits, die in de verloren thuiswedstrijd tegen FC Emmen (1-2) negentig minuten op de bank bleef en Simon Makienok, Gyrano Kerk en Nick Venema wél zag invallen, krijgt van Advocaat het vertrouwen in het zware uitduel met Feyenoord. Dessers begint in De Kuip in de basis.

Meer houvast

De interim-coach heeft besloten af te stappen van het 4-4-2 systeem en start in Rotterdam met 4-3-3. Dessers wordt in de voorhoede geflankeerd door Kerk en Oussama Tannane. „In 4-4-2 liepen de spelers een beetje te zoeken”, aldus Advocaat. „Ik denk dat het voor deze spelers beter is om 4-3-3 te spelen, dat geeft ze meer houvast.”

Advocaat kan bij het bezoek aan Feyenoord geen beroep doen op Sander van de Streek. De middenvelder moest tijdens het duel met Emmen met een hoofdblessure van het veld en heeft de hele week rust moeten houden. Urby Emanuelson is na zijn rode kaart geschorst, terwijl ook de langduriger uitgeschakelde Nick Marsman, Rico Strieder en Jean-Christophe Bahebeck nog in de ziekenboeg zitten.